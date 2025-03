Bubinoblog - STRISCIA, IL RITORNO DI HUNZIKER E SCOTTI: “UNA CERTEZZA NEL CLIMA DI COMPLOTTENZA”

Dopo la coppia Friscia-Lipari, da lunedì 24 marzo torna dietro al bancone dila notizia la coppia formata da Michellee Gerry.Michelle e Gerry hanno esordito come coppia al timone del tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro decima stagione consecutiva: a oggi hanno condotto assieme 396 puntate.Per Michelle, adal 2004, sarà la 21esima edizione consecutiva, con 1407 puntate all’attivo: «Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione. Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia televisiva, con Gerry e con il pubblico che ci segue».Per Gerry, che ha debuttato dietro al bancone più famoso d’Italia nel 1996, le puntate totali condotte sono 632: «In questodil’unicache ci rimane è sedersi dietro il bancone di