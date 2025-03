Quotidiano.net - Strega Poesia: ecco la dozzina

«La guerra spiegata ai poveri» è il titolo di un atto unico che Ennio Flaiano scrisse nel 1946, pieno di aforismi amari e fulminanti. Uno fra tutti: «Ogni generale è un pochino poeta. Le poesie come le guerre non si spiegano, si sentono: e un generale la guerra la sente». La poetessa Vivian Lamarque parte da qui, a sorpresa, per raccontare con naturalezza cosa prova di fronte agli sconvolgimenti del tempo presente. Succede a Book Pride, fiera nazionale degli editori indipendenti, dove l’altra sera è stata annunciata ladi candidati alla terza edizione del Premio. «Non sono un generale – dice Lamarque – ma la guerra la sento». Dunque la domanda è inevitabile: cosa si può scrivere oggi? «Mi sono chiesta perché sono frenata», risponde. C’è più di un motivo: «Sto comoda sul divano, con la matita che cerca assonanze, e ho un senso di colpa.