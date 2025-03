Iltempo.it - Stravince la sfida tra Italia e Germania di Nations League. Fazio sotto il 10%

Leggi su Iltempo.it

Gli ascolti della domenica sera televisiva vedono su Rai1, in prime time, i quarti di finale di UEFAcon il pareggio per 3 a 3 fraconquistare il 34.2% di share pari a una media di 7.107.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal e Mustafa Ugurlu ha segnato invece il 13.2% pari a una media di 2.234.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il film La sostituta con Lina Koudry ha totalizzato il 3.9% con una media di 798.000 teste. Su Rai3, PresaDiretta con Riccardo Iacona ha siglato una media di 1.254.000 individui all'ascolto pari al 6.2% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 3.4% pari a 707.000 teste. PresaDiretta Più ha invece segnato il 5.