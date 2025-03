Notizieaudaci.it - Strangolata e uccisa durante la visita in carcere al marito pluriomicida in California: la rabbia del figlio

Una donna è stataa morte mentre era inconiugale con ilnella prigione dellae ora la sua famiglia chiede spiegazioni su come ciò sia potuto accadere. Stephanie Dowells, 62 anni, si trovava nella prigione statale di Mule Creek a Ione,, per unanotturna non supervisionata con il, David Brinson, 54 anni, il 13 novembre, quando è stata. David Brinson è stato condannato all’ergastolo per 4 omicidiBrinson non è stata incriminato, ma gli inquirenti quattro mesi dopo la sua morte è stato confermato che Dowells è stata. I procuratori stanno aspettando che la polizia concluda le indagini prima di presentare accuse. La famiglia di Dowells si chiede come sia potuto accadere visti precedenti penali di Brinson, condannato all’ergastolo nel 1993 per quattro omicidi.