Tg24.sky.it - Strage di Erba, ultimo atto per Rosa e Olindo. Cassazione decide su revisione sentenza

Ultima possibilità di evitare il carcere a vita perBazzi eRomano. I due coniugi sono stati condannati all’ergastolo come unici responsabili delladidell'11 dicembre del 2006, quando morirono Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di 2 anni, la nonna del piccolo Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, di 55 anni. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, 73 anni, rimase ferito e morì in seguito. Dopo quasi 20 anni dai delitti, i legali dihanno chiesto la riapertura del processo portando come motivazioni la testimonianza di Frigerio e la presenza di nuove prove che, come sostengono i legali, porterebbero all’assoluzione.