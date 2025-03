Agi.it - Strage di Erba, Olindo e Rosa sperano nella Cassazione

AGI - "Riteniamo di avere buone ragioni per confidare in un esito favorevole" dice all'AGI l'avvocato Fabio Schembri in vista del nuovo capitolo giudiziario sulladiche continua a dividere l'opinione pubblica nonostante la colpevolezza sancita in tre gradi di giudizio diRomano eBazzi condannati all'ergastolo per il quadruplice omicidio avvenuto l'11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk, della nonna Paola Galli e di Valeria Cherubini. Domani si svolgerà in udienza pubblica davanti allala discussione sulla richiesta dei legali della coppia, guidati da Schembri, di annullare la sentenza della Corte di Brescia che, il 10 luglio 2024, ha respinto l'istanza di revisione. I legaliche laripassi di nuovo la palla a Brescia per svolgere quel processo di revisione che gli è stato negato ritenendo "manifestamente inassimilabile" l'istanza.