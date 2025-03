Ilfattoquotidiano.it - Strage di Erba, l’ultimo atto in Cassazione: la difesa insiste sulla revisione per Olindo e Rosa

Ultimo. I giudici della V sezione delladecideranno, a 8 mesi dal rigetto delle istanze di revisioni, se ladisia un caso giudiziario definitivamente chiuso. Agli ermellini il compito di valutare se c’è stata da parte della Corte d’appello di Brescia una mancata verifica di quelle che, a detta della, sarebbero nuove prove in grado di scagionareBazzi eRomano, condannati all’ergastolo in ogni grado di giudizio. Per i giudici lombardi laha portato in aula “solo dati frammentari” contro “prove solide”. Aula in cui si è arrivati anche perché, oltre ai difensori, a presentare istanza c’era stato il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, poi censurato per il suo comportamento dettato dalla volontà di “visibilità mediatica”.