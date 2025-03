Panorama.it - Strage di Erba: l'ultima occasione per Olindo Romano e Rosa Bazzi in Cassazione

Domani l'udienza inesaminerà il ricorso di, condannati all'ergastolo per ladi, nella lorobattaglia legale per evitare il carcere a vita. Dopo quasi 20 anni, questo ricorso rappresenta l'possibilità per opporsi alla decisione della Corte d'appello di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva. Uno degli elementi centrali del ricorso è l'affidabilità della testimonianza di Mario Frigerio, la cui versione – pur essendo ritenuta attendibile dai giudici bresciani – è stata contestata dalla difesa, insieme alle confessioni poi ritrattate e agli altri elementi raccolti nel corso delle indagini. Inoltre, la difesa ha sollevato il dubbio su una serie di prove che, a loro avviso, non sono state adeguatamente esaminate e che potrebbero, in teoria, scagionare gli imputati.