Ilgiorno.it - Strage di Erba, in Cassazione il ricorso sul no alla revisione. Gli avvocati di Rosa e Olindo sono ottimisti

Como, 24 marzo 2025 –di: si torna in aula. Domani, martedì 25 marzo, si terrà un’udienza pubblica davantiCorte didurante la quale verrà discussa la richiesta del pool degliche difendonoRomano eBazzi, sulla possibilità di annullare la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 10 luglio 2024. Nella combo,Romano eBazzi, i coiniugi condannati in via definitiva per ladiche causò quattro morti, tra cui un bambino di due anni, l'11 dicembre del 2006, oggi in tribunale per il processo di, Brescia 10 luglio 2024. Ansa / Filippo Venezia Quel giorno i magistrati della città della Leonessa respinsero l'istanza didel processo, presentata dai legali della coppia condannata in via definitiva all’ergastolo per il quadruplice omicidio avvenuto l’11 dicembre 2006.