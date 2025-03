Puntomagazine.it - Storie innocenti. L’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco ricorda le vittime delle mafie

Educazione alla Legalità: gli studenti dell’ISISincontrano il Procuratore generale Armando D’AlterioNell’ambito del percorso di Educazione alla legalità, alcune classi dell’Istituto Statale per l’Istruzione Superiore “” diil prossimo 28 marzo incontreranno il Procuratore generale della Corte di Appello di Potenza, dott. Armando D’Alterio, perre le.All’incontro interverranno la DS, prof.ssa Angela Comparone, il Vicesindaco di, dott. Domenico Leone, e i Carabinieri di Castello di Cisterna.Gli studenti – coordinati dai docenti Roberto Castaldo, Annunziata La Mura, Caterina Brusca e dalle docenti referenti per l’Educazione alla Legalità Cira Di Marzo e Daniela Rea – avranno modo di presentare per l’occasione l’ambiente espositivo “” da loro progettato e in corso di realizzazione nel Metaverso a partire dalle preziose informazioni raccolte e rese pubblicamente disponibili dall’associazione “Libera”.