Lortica.it - Storie di resilienza e successi inaspettati

Leggi su Lortica.it

Ci sono parole che sentiamo spesso, ma che solo la vita ci insegna davvero.è una di quelle. La si pronuncia con facilità, quasi fosse un mantra, ma solo chi l’ha attraversata sa cosa significa.Io lo sento dire spesso, soprattutto dai medici: “Lei è una donna resiliente.” E ogni volta che lo sento, qualcosa si muove dentro. Perché so cosa vuol dire stringere i denti senza far rumore. So cosa vuol dire fare una carezza quando dentro si ha solo stanchezza. So cosa vuol dire continuare a esserci, anche quando nessuno vede.Negli ultimi anni ho capito che lanon è una parola da sfoggiare, è una compagnia silenziosa. Non è un trofeo, è una forma di dignità. È la capacità di attraversare le tempeste senza perdersi. E a volte, proprio mentre si attraversa il dolore, nasce qualcosa di nuovo.