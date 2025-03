Stipendi italiani ancora molto al di sotto di quelli del 2008 - 87% Il peggior risultato del G20

Ilfattoquotidiano.it - Stipendi italiani ancora molto al di sotto di quelli del 2008 (- 8,7%). “Il peggior risultato del G20”

I salari reali (ovvero tenendo conto della perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione, ndr) in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto adel. Lo si legge nel Rapporto mondiale sui salari dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), pubblicato oggi. L’Italia si distingue, si legge, per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo con salari reali più bassi didel.I salari reali in Italia sono aumentati del 2,3% nel 2024, dopo la caduta registrata nel 2022 (-3,3%) e nel 2023 (-3,2%). Tuttavia la crescita dello scorso anno non è stata sufficiente a compensare le perdite subite daglidurante il periodo di alta inflazione. È ile, spiega Giulia de Lazzari dell’Ilo, dei Paesi del G20.La perdita del potere d’acquisto dei salarie rispetto a quella di tutti gli altri paesi europei, non è una novità.