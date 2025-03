Leggioggi.it - Stipendi docenti e Ata di Aprile: scattano gli aumenti grazie all’indennità IVC. Importi e tabelle

A partire da2025, glie Ata saranno un po' più alti. Il motivo è semplice: verrà applicata una quota di dell'Indennità di vacanza contrattuale (IVC) legata al nuovo contratto collettivo nazionale Istruzione e ricerca 2025-2027. Un incremento temporaneo, previsto per legge, che arriva in attesa della firma del nuovo CCNL. I dipendenti del comparto scuola (insegnanti e personale Ata) riceveranno un doppio beneficio. Oltre all'IVC già in vigore per il triennio 2022-2024 (non ancora chiuso con un contratto definitivo), si aggiunge ora l'anticipo economico per il contratto 2025-2027. Il risultato? Due voci di indennità extra in busta paga, che si traducono modesti, in attesa dei rinnovi ufficiali.