“Non considerounragazzo, è super intelligente e sento che vuole la pace“. Parola dispeciale di Donaldostenta ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto, nonostante la ripresa degli attacchi reciproci sul terreno, e boccia anche gli sforzi guidati da Gran Bretagna e Francia per rafforzare le difese ucraine e il piano europeo per la costruzione di garanzie sulla sicurezza a lungo termine, bollandoli come una “posa“.Storico amico del presidente Usa – con il quale gioca a golf dagli anni ’80 –era stato nominato inviato speciale Usa in Medio Oriente, ma è stato poi promosso daa uomo di punta di punta nei rapporti con, dopo l’esclusione di Keith Kellogg (inviato speciale per la Russia e l’Ucraina) dalle trattative su una possibile tregua perché Vladimirlo ha ritenuto troppo pro-Kiev.