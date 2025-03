Udine20.it - Stefano Nazzi il 29 luglio al Castello di Udine con Indagini Live

Leggi su Udine20.it

Giornalista e scrittore,si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. È inoltre l’ideatore e autore del podcast “”, da anni in testa alle classifiche dei più ascoltati del genere true crime (nel 2024 il suo podcast è stato per 43 settimane consecutive sul podio della classifica di Spotify Italia ed è stato ascoltato in 118 paesi).Lo stile narrativo diè la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le– appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.Dal podcastè nato “”, confermando l’apprezzamento del pubblico anche nei principali teatri italiani: la tournee teatrale, che si sta concludendo in questi giorni, ha registrato 7 soldout al Teatro degli Arcimboldi a Milano, 3 soldout al Teatro Europauditorium di Bologna, 3 soldout al Teatro Colosseo di Torino, 3 soldout a Roma, tra gli applausi scroscianti all’ingresso del giornalista con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.