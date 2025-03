Stefano De Martino | il suo show Meglio Stasera farà tappa a Paestum

Leggi su Ildenaro.it

Il primo sorprendente spettacolo live diDequest’estate a(SA) all’Arena dei Templi. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi, lunedì 24 marzo 2025, su Ticketone.Dopo un centinaio di repliche in tutta Italia, terminate a inizio anno con i trionfali sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma,Deci propone la versione estiva di questo successo teatrale, con una nuova versione “in progress“, che strizza l’occhio agli ultimi sviluppi della sua carriera, ormai mainstream, e a nuovi esilaranti racconti verificatisi anche dopo l’inizio di questo lungo tour.Un ‘quasi-one man’ diDee Riccardo Cassini che è l’occasione per trascorrere insieme al mattatore un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine, ma soprattutto per conoscerlo