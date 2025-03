Ilgiorno.it - Stazione Autolinee, troppo degrado: "Servono interventi risolutivi"

Leggi su Ilgiorno.it

Banchine occupate da ragazzini aggressivi, resti di bivacchi, preoccupazioni per i comportamenti di persone che sfociano in litigi o risse, episodi di vandalismo sugli autobus in servizio di linea, dove sono stati rinvenute armi bianche (coltelli e pistole giocattolo). Desta sempre più allarme la situazione dialladellenonostante il presidio delle forze dell’ordine non sia mai stato così alto. Nei mesi scorsi era stata la lettera degli studenti che gravitano sulla zonaa sollevare l’allarme legato alla frequentazione delle pensiline. Ora, per la prima volta, sono le tre società che si occupano del trasporto pubblico locale in provincia a rivolgersi alle istituzioni: "La situazione è ulteriormente peggiorata", scrivono i presidenti Roberto Salerno (Bergamo Trasporti Est), Pietro Brunetti (Bergamo Trasporti Ovest) e Angelo Marini (Bergamo Trasporti Sud).