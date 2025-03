Iltempo.it - Stasi nei guai perché si dice innocente. "Semilibertà a rischio", cosa trapela dal tribunale

Albertorischia di non poter godere della. Le dichiarazioni rese in questi giorni dopo le nuove indagini sul delitto di Garlasco da parte del 41enne - in carcere con una condanna definitiva per l'omicidio dell'allora fidanzata, Chiara Poggi - nelle quali ribadisce la propria innocenza, potrebbero ostacolare, se non impedire, lache tuttavia ancora non ha chiesto. È quanto si apprende in ambienti vicini alla magistratura della Sorveglianza di Milano. Dal gennaio del 2023,è stato ammesso daldella Sorveglianza di Milano al "lavoro esterno" dopo che l'avvocata Giada Bocellari aveva proposto un reclamo contro un primo rigetto opposto nell'ottobre 2022 dal giusvolge mansioni contabili-amministrative, con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, che ha sempre rispettato con scrupolo.