Stasera in tv va in onda il film su Peppino di Capri dal titolo "Champagne - Peppino di Capri" di Cinzia Th Torrini: tutto quello che c'è da sapere

Doveva andare insubito dopo Sanremo. Dove era stato presentato in pompa magna. Invece, arrivain tvdi. Ilper la tv, firmato da una veterana comeTh, va inalle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. La pellicola, scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio, non vuole essere solo il racconto della vita del cantantedi, musicista che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primi Anni 70.Ma vuole anche essere, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo, un percorso attraverso decenni fmentali per la storia del nostro Paese.