Star Comics presenta a Milano Manga Issho, la prima rivista di manga europea

, ladiin Europa, sta arrivando.presenterà il primo numero al pubblico il 25 marzo alla libreria Mondadori di piazza Duomo,, dalle ore 15.30 alle 19.30.è un progetto senza precedenti nel panorama editoriale occidentale, che unisce le forze di quattro grandi editori di quattro Paesi –(Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) – nel segno della creatività, rapndo un punto di incontro tra culture differenti. Ogni tre mesi, i lettori potranno immergersi in una raccolta di storie appassionanti, che spiccano per la varietà di generi e temi, frutto dell’inventiva dirompente di 72 eccezionali autori, tra penne note – come Matteo Bussola, autore di libri best seller, e Federica di Meo – e talentuosi esordienti, ognuno con il proprio stile personale ispirato alla migliore tradizione