Iodonna.it - Ssulla spiaggia del Larvotto, la principessa riscopre la sua anima green. Ma lo stile è sempre super curato, anche per un giro in bici

Leggi su Iodonna.it

Non è facile conciliare un impegno sociale con la voglia di essereimpeccabili, ma Charlene di Monaco sembra avere un talento speciale nel farlo. Domenica 23 marzo, laha partecipato alla “Giornata della sicurezza stradale” a Monaco, un evento che ha visto famiglie e cittadini uniti nel nome della mobilità sostenibile. E mentre leclette sfrecciavano sulladel, lei, in sella alla sua, non solo ha contribuito a sensibilizzare sul tema della sicurezza, ma hadimostrato che si può essere al top in ogni occasione,quando si pedala. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Charlene di Monaco: look sportivo (chic) da manualePer l’occasione, laha scelto un look studiato apposta per l’evento, ma che, al tempo stesso, rispecchiava perfettamente il suopersonale: sportivo, ma ricercato.