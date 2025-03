Ilrestodelcarlino.it - "Sproloquio sul disagio: l’assessore si dimetta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scoppia la polemica dopo l’approdo in aula consiliare della relazione che ha indagato le cause delgiovanile. La relazione è il frutto del lavoro del tavolo tecnico coordinato da Andrea Foglia "la cui collaborazione con la giunta è compromessa. L’analisi, centrata sulle cause ambientali e sociali del, è stata ignorata dal centro destra" attacca Riccardo Ballatori, coordinatore regionale dei Giovani Comunisti. "Superficiali gli interventi degli assessori Barbara Capponi e Ermanno Carassai e vergognoso quello delcon la delega alle politiche giovanili Francesco Caldaroni (nella foto) che confonde il consiglio comunale con il bar e riduce ilgiovanile a tossicodipendenza e separazioni familiari, attribuendo la soluzione esclusivamente a una rigida educazione impartita dalla famiglia, composta, non sia mai, da un padre e una madre".