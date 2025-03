Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 24 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’24, la nuova settimana comincia con una giornata abbastanza soft dopo i tantidell’ultimo weekend. In attesa delle prossime competizioni inper le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Sun Valley e per i Campionati Mondiali di freestyle e snowboard in Engadina, i riflettori sono puntati soprattutto sul Miami Open di tennis.Sul cemento della Florida scenderanno in campo due azzurri in singolare: Jasmine Paolini contro la giapponese Naomi Osaka con in palio un posto ai quarti, Matteo Berrettini contro il belga Zizou Bergs nei sedicesimi di finale. Impegnati anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori negli ottavi del torneo di doppio contro i padroni di casa americani Harrison/King.Il menù odierno comprende inoltre la tappa inaugurale della Volta a Catalunya di ciclismo, oltre ai primi sei incontri valevoli per i gironi europei di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026.