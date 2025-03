Quotidiano.net - Spirali luminose in cielo, nessun ufo. Ecco la spiegazione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 – Insoliti fenomeni luminosi sono apparsi questa sera nei cieli italiani, da Frosinone alla Romagna. C’è chi li descrive come ‘’, chi come eliche o vortici, con “un alone di fumo bianco”. Il tutto è durato alcuni minuti. E sono in tanti gli utenti che si sono riversati sui social per condividere la sorpresa, qualcuno anche l’inquietudine. Pullulano foto e video con domande incalzanti: “Chi oltre a me li ha visti? Che cosa sono?”. Dai social scopriamo che l’evento si è manifestato anche in altri Paesi, come il Regno Unito o la Slovenia. C’entra SpaceX Prima di gridare agli alieni, è meglio fare chiarezza. Intanto non è la prima volta che si osservano oggetti del genere, che sono tutt’altro che non identificati (u.f.o., unidentified flying object). Gli esperti fanno sapere che si tratta di un fenomeno atmosferico collegato al secondo stadio di un lancio di SpaceX, qualcosa di già osservato in precedenza.