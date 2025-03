Ilveggente.it - Spifferato il segreto di Berrettini: il dettaglio spiega tutto

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, questo è quello che è accaduto per filo e per segno: ilci aiuta a ricostruire il puzzle e a capire come sia andata.Certo che ne ha fatta di strada per arrivare fino a qui. E non sempre è stata una strada pianeggiante, anzi. Matteoha camminato – e arrancato – in salita per due anni buoni, affrontando gli ostacoli più disparati e inciampando, talvolta, anche più del dovuto. Ma se è vero, come si dice, che ciò che importa non è tanto il viaggio, ma la destinazione, allora possiamo ammettere che ne è valsa la pena.ildi: il(AnsaFoto) – Ilveggente.itBenché l’ex numero 6 del mondo non sia ancora tornato agli antichi fasti, ha fatto passi da gigante. Negli ultimi tornei lo abbiamo visto straordinariamente in forma e si sono rivisti, qua e là, sprazzi di quel campione che, quattro anni fa, centrava la sua prima finale in un torneo del Grande Slam.