Tpi.it - Spider-Man – Far from Home: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

-Man – Far: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda-Man – Fardel 2019 diretto da Jon Watts. Nel cast, oltre a Tom Holland nel ruolo di Peter Parker /-Man, anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaOtto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker ha ricominciato la scuola, e svela all’amico Ned di essere innamorato della sua compagna di classe MJ, e che ha intenzione, sfruttando la gita in Europa, di dichiararle il suo amore. Nel frattempo Happy Hogan, ex guardia del corpo dell’ormai deceduto Tony Stark, annuncia a Peter che Nick Fury lo chiamerà presto.