Spider-Man | Far From Home la spiegazione del finale del film

-Man: Far, ladeldelIldi-Man: Far(qui la recensione) rappresenta una svolta importante per il Marvel Cinematic Universe, e allo stesso tempo una vittoriae un fallimento per Iron Man. Il sequel continua il viaggio di-Man nel MCU dopo le sue precedenti quattro uscite – tra cui ilin solitaria-Man:coming – raccogliendo i pezzi dopo gli eventi di Avengers: Endgame e affrontando ulteriormente la morte di Tony Stark e l’eredità che si è lasciato alle spalle.Anche se l’azione si allontana dal Queens, terra natale di Peter Parker, per via di una vacanza estiva in Europa,-Man: Farè ancora in linea di massima ciò che ci aspettiamo dall’Uomo Ragno del MCU. Si tratta di un’avventura divertente e veloce che trova il tempo per un’abbondante azione e per del dramma adolescenziale.