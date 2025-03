Sport.quotidiano.net - Spezia e il vantaggio del ’fattore-Picco’. Cinque gare casalinghe nella volata finale

Se questa Serie B ha qualcosa da dire di diverso rispetto agli altri anni, è questo il momento di esprimersi. La sosta è servita a qualche squadra per riprendere fiato, ad altre per caricare una rincorsa e poi pure a recuperare infortunati e energie. Una lotta a due, quella tra Pisa e(seguendo l’ordine della classifica) che si allarga molto, dai playoff al fondo della classifica, perché questa cadetteria 2024/25 è veramente speciale: tra il Bari ottavo a 40 punti (ultimo posto per i playoff promozione) e la Salernitana diciannovesima, penultima al pari del Mantova, ci sono soltanto 10 punti. E sarebbero anche tallonate dal Cosenza, ora a 25, se non avesse sul groppone il -4 di penalizzazione. La lettura è giusta: tra playoff e retrocessione c’è praticamente lo scarto di tre vittorie ottenute o non ottenute.