Spettacolo | il pianista Marc-André Hamelin ai Concerti della Normale

Pisa, 25 marzo 2025 – Uno dei pianisti più conosciuti sulla scena internazionale sarà domani a Pisa aiè considerato una star dei teatri di tutto il mondo ed ha accettato l’invito del maestro Carlo Boccadoro, direttore artisticorassegna di musica classicaScuola, per un recital al Teatro Verdi dalle ore 21, con un programma che lo vedrà cimentarsi con componimenti di Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Nikolai Medtner, Sergej Rachmaninoff. Prima dell’esibizione pianistica al Verdi,incontrerà il pubblico degli appassionati in una conversazione aperta a tutti proprio con Carlo Boccadoro, in programma nella Sala Azzurra del PalazzoCarovana, in Piazza dei Cavalieri, dalle 18.15, sempre domani martedì 25 marzo.