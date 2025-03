Quotidiano.net - Spegnete il telefonino. E accendete la fantasia

Vengo da un viaggio di ricerche per il nuovo romanzo negli Stati Uniti d’America. Nei momenti di tranquillità, seduta in metropolitana o su una spiaggia della Florida, la stragrande maggioranza degli americani rovista nella borsa, estrae un libro (o un lettore) e si tuffa nella lettura. Al contrario, alle nostre latitudini, la maggioranza degli italici figli si rovista nelle tasche, estrae une inizia a spispolare. C’è chi risponde a messaggi senza riuscire a reprimere un risolino, chi si cimenta con i giochini, chi si lascia catturare dal vortice dei social. Ma libri, io che ci faccio caso, ne vedo sempre meno tra le patrie braccia. E dire che ci fregiamo di essere il Paese della cultura universale e base della moderna civiltà. Non ho nulla contro il travolgente avanzare del progresso: ripeto spesso che la rivoluzione tecnologica ha reso il sapere universale a portata di un click.