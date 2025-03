Lapresse.it - Sparatoria in strada ad Anzio, ucciso un pregiudicato

Un uomo di 37 anni originario della Puglia, Cosimo Ciminiello, è statoieri sera ad, in via Lucania, nella zona del parco Palaticci, durante un. Il 37enne è stato colpito al petto da un colpo di pistola.L’uomo risultaper reati di droga. Secondo gli investigatori l’omicidio potrebbe essere maturato durante una faida per il controllo dello spaccio di droga nella zona, dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi fatti di sangue legati alla criminalità. Il fatto è avvenuto a poca distanza dal comune di Aprilia, in provincia di Latina, dove si sono verificate aggressioni e sparatorie, tra cui una contro una coppia di giovani carabinieri. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri, sono state delegate alla sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma.