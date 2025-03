Anteprima24.it - Sparato al piede per difendere lo scooter: 51enne in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’CTO.Poco prima unincensurato di Marcianise accompagnato da un suo amico si era presentato con una ferita da colpo d’arma da fuoco alsinistro.Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima i due mentre stavano percorrendo via Padula a Casoria in sella a unosarebbero stati affiancati da due individui, anche loro su uno. Questi, in un tentativo di rapinare l’Honda sh sul quale viaggiavano le vittime, avrebbero esploso dei colpi d’arma da fuoco colpendo alilper poi fuggire.Il sopralluogo dei carabinieri in quel di Casoria ha dato esito negativo.Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’evento.L'articoloalperloinproviene da Anteprima24.