Internews24.com - Spalletti teme: «Per il Mondiale sarà più dura, ma ho preso una decisione»

Leggi su Internews24.com

di Redazionea Striscia la notizia: le parole del tecnico dell’Italiante la consegna del tapiro d’oro nel tg satirico dopo Germania ItaliaL’ex mister dell’Inter Lucianoha parlato a Striscia la notizia dopo Germania Italia, tornando sul capitolo Mondiali che vedrà ora l’Italia fare i conti con la Norvegia di Haaland, la più ostica delle avversarie tra quelle capitate agli azzurri:LE PAROLE – «Ora per ilun po’ più, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice. Per quel gol lì il Tapiro ci sta bene. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione. Rigore? Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l’arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare».