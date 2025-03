Internews24.com - Spalletti in conferenza: «Convocare Acerbi per fermare Haaland? Bastoni e Calafiori hanno qualità importanti uguali ma grazie del consiglio»

Leggi su Internews24.com

di Redazionein: «per?». La risposta del ct al termine del match perso contro la GermaniaNel corso dellapostpartita al termine di Germania Italia, il ct della Nazionale, Luciano, ha risposto così ad una domanda posta in vista dello scontro contro la Norvegia diper le Qualificazioni ai Mondiali, relativa alla possibilità dinuovamente, il quale con la maglia dell’Inter è riuscito a neutralizzare il centravanti norvegese in ben due occasioni.PAROLE – «Secondo me. Poi che lui sia un giocatore importante e stia facendo benissimo sono d’accordo, io credo in questi giocatori e vado avanti così. Poi i discorsi possono essere diversi, ma devo dare delle chance e rendermi conto.