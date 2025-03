Fanpage.it - Spalletti ha un’idea chiara sul secondo gol subito dall’Italia: “Ben venga, così non sono solo parole…”

Leggi su Fanpage.it

Lucianonon è entrato nel merito delle scelte del VAR: "Non mi vien facile entrare in queste polemiche, ripartiamo da ciò che ha detto questa partita". E la partita dell'Italia contro la Germania ha detto che ilgolha un peso specifico enorme per il gruppo: "Almeno non resterannoparole quando si parla di fare attenzione in campo."