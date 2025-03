Internews24.com - Spalletti alla Rai: «L’approccio non è stato buono. Qualificazioni ai Mondiali? Sappiamo cosa fare, tranquilli»

di Redazione, le parole del ct della Nazionale italiana nel post partita contro la Germania che ha visto gli azzurri uscire dNations LeagueDopo il pareggio ottenuto che purtroppo si è rivelato vano contro la Germania, il commissario tecnico della nazionale italiana ed ex allenatore dell’Inter, Luciano, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la partita che ha visto l’eliminazione degli azzurri dNations League.SULLA PARTITA- «Ripartiamo da delle valutazioni di quello che è successo. Nella ripresa, c’è stata una presa di coscienza e hanno mostrato ciò che sanno». SUL RIGORE – «Il rigore? Non riesco a vedere dpanchina, evito le polemiche sull’episodio. La squadra ha reagito bene. Il gol subito? »SUL GOL SUBITO – «Noi avevamo visto che battevano i calci d’angolo veloci.