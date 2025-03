Lapresse.it - Spagna, aumentano i prezzi delle uova: ristoratori preoccupati per il “caro-tortilla”

Il prezzoè aumentato anche in, generando preoccupazione tra i, che negli ultimi anni hanno già dovuto affrontare i rincaribollette di luce e gas e del prezzo di materie prime come i cereali.Il prezzoè aumentato del 25%Secondo quanto riporta l’organizzazione dei consumatori spagnola Ocu, il prezzodi categoria M, le più economiche, è aumentato in media di circa il 25% nell’ultimo mese. Se a febbraio in un supermercato spagnolo si poteva acquistare un pacco da 12al prezzo di 2,07 euro, ora il costo è di 2,6 euro.Le cause del rialzo dei costiLa ragione principale è l’influenza aviaria, che ha costretto a sacrificare milioni di galline in particolare negli Stati Uniti. A fronte di un’offerta minore, ha pesato anche una maggiore domanda.