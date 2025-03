Anteprima24.it - Spacciava droga nel Parco Urbano, 18enne fermato a Pomigliano

Tempo di lettura: < 1 minutoUngià noto alle forze dell’ordine, è statosabato scorso dalla polizia municipale did’Arco (Napoli), mentrenel centralissimopubblico ‘Giovanni Paolo II’. Il fermo è avvenuto nel corso dei controlli del territorio nell’ambito del progetto “Decoro e Sicurezza”. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, erano impegnati nell’operazione condotta in borghese, quando hanno notato un gruppo di ragazzi al varco di via Trieste. All’identificazione da parte degli agenti, uno dei giovani, già noto per precedenti legati allo spaccio, è fuggito lasciando cadere una borsa a tracolla. Dopo un breve inseguimento, ilè statoe trovato in possesso di 22 dosi di hashish e una di marijuana, per un totale di circa 40 grammi di sostanza stupefacente.