Lanazione.it - Spaccata nella notte a Viareggio, boutique saccheggiata. ‘Mi hanno rubato la vita’

, 24 marzo 2025 – Anni di sacrifici per mettere su un’attività. E sono bastati due minuti perché una banda di criminali mandasse tutto in rovina. “Non misolo delle borse,la mia vita”. E’ distrutto, il giorno dopo, Thomas Giuliani proprietario del negozio di accessori di lusso Vendome in piazza Garibaldi dove quattro malviventimesso a segnofra sabato e domenica unapraticamente svuotato il negozio e sono fuggiti via con un bottino di borse griffate Chanel, Louis Vuitton, Gucci e altre per un valore complessivo che supera i 50 mila euro. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 5 di ieri mattina. Le fasi del furto sono riprese dalle videocamere interne del negozio e anche da quelle esterne. Che sono numerose per la presenza in zona di altre attività commerciali e anche della Guardia di Finanza sull’altro lato della piazza delle Paure.