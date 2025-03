Liberoquotidiano.it - "Sottomissione senza limiti". Islam, la presa di Milano con il patrocinio del Pd: cosa state vedendo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il canto del muezzin risuona tra le tavole imbandite. Il sole sta tramontando e centinaia di uomini e donne velate si preparano a cenare. Ci sono anche i rappresentanti delle istituzioni. Sullo sfondo, la stazione Centrale di. Gliici si sono presi la piazza per celebrare l'iftar, ovvero per spezzare il digiuno imposto dal Ramadan. Un evento messo in piedi dal Consolato generale del Qatar, in collaborazione con l'associazione marocchina Jasmine, ma soprattutto patrocinato dal Comune di. La città in cui Beppe Sala e compagni hanno regolarizzato quattro moschee abusive e dato i permessi alla costruzione di una quinta, che sarà la più grande del Nord Italia. La città in cui le periferie ad alta densitàica scoppiano e si ribellano alla legge (Corvetto e San Siro su tutte).