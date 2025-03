Ilpiacenza.it - "Sotto torchio", la disciplina dell'incisione in una mostra allo Spazio Rosso Tiziano

Leggi su Ilpiacenza.it

«L’è, per noi, per noi, il mezzo più consono per affrontare il temaa realtà, usando la materia e il segno come strumento di espressione. Strumenti e utensili, mordenti, carta, inchiostri, vernici, la tensione fisica, il rito’acidatura, l’odore del laboratorio, le mani sporche.