Monzatoday.it - Sospeso dal lavoro il delegato sindacale che aveva minacciato di morte il collega della Cgil

Leggi su Monzatoday.it

Alcune settimane fa, durante un’assembleaalla STMicroelectronics, un lavoratore avrebbediil segretarioFiom, Pietro Occhiuto. Il lavoratore (Uilm) non può, per il momento, entrare in azienda. Nel frattempo, ha ricevuto una lettera.