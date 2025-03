Lanazione.it - Sos Canottieri Firenze. La piena ha spazzato via il pontile e un motoscafo: "Aiutateci a ripartire"

"L’amico Arno ci ha giocato nei giorni scorsi un brutto scherzo". D’altronde quel ’vicino di casa’ è da sempre croce e delizia per la. E ora il presidente Michele Nannelli – dopo i danni della spaventosadello scorso fine settimana – si sfoga così: "Il nostro amato e storicodi attracco è statovia dalla forza dellache era cresciuta di ora in ora, e con lui abbiamo dovuto dare l’addio anche al-voga, ale al barchino". "Abbiamo versato lacrime amare, ma ce le siamo già asciugate, e siamo già ripartiti più forte di prima. – prosegue poi – La furia del fiume può averci piegato, ma non ci potrà spezzare mai. Come l’Arno è tornato placido, noi siamo ancora qui, all’ombra del Ponte Vecchio, sotto il Corridoio Vasariano, pronti per fare ciò che ci riesce meglio: il canottaggio.