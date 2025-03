Liberoquotidiano.it - "Sono troppo simili!". L'Eredità, esplode la rivolta dopo la ghigliottina: un caso senza precedenti | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lunedì 24 marzo è andata in onda una nuova puntata de L', il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Eccoci pronti. Buona settimana Italia, buon lunedì a tutti", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Subitoha dato il bentornato al nuovo campione Gabriele. Con lui hanno giocato come concorrenti Noemi da Castellamare di Stabia, Nino da Monza, Alessandra da Co, Marco da Brescia, Luana da Mantova e Marina, ieri ai 100 secondi. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo", ha esclamato il pubblico in studio a gran voce. L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino allaè stata Marina. per portarsi a casa la bellezza di 23125 euro doveva indovinare una parola che quadrasse con "Risultato", "Prodotto", "Negativo", "Superare", "Ingresso".