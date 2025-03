Gqitalia.it - Sono tornate le Total 90 di Nike e con loro la nostalgia contagiosa per gli anni 2000

Riportare alla luce le90 equivale a prendere da parte un Millennial e dirgli: sei di nuovo nel 2004, hai appena finito di giocare con la Playstation, Mtv sta mandando in loop le hit del momento, è il momento di indossare le tue scarpe da calcio e andare a giocare con i tuoi amici, provando a imitare i trick di Ronaldinho. Cipoche cose, se si pensa agli item calcistici, in grado di rappresentare un effetto macchina del tempo, di incarnare l'idea di solleticare laper un decennio.Luis Figo nel 2004 presenta leAir Zoom90 IIIAlexander Hassenstein/Getty ImagesIl ritorno delle90 III di, attualizzate come modello lifestyle e quindi con una suola indoor al posto dei classici tacchetti, ha una potenza evocativa incredibile: è in qualche modo l'equivalente calcistico delle Air Jordan, con la differenza che, anziché legati a un singolo atleta,l'espressione estetica di un intero periodo storico.