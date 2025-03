Liberoquotidiano.it - "Sono senza parole". Djokovic, la foto a Miami fa sbroccare Burioni: come si mostra | Guarda

Unacon al centro Novakha fatto discutere nelle ultime ore. Il tennista serbo, infatti, ha posato con Robert Kennedy jr, lasciando così il medico Roberto. L'ex numero 1 del mondo, noto per le sue posizioni no-vax ai tempi del Covid, ha scattato leOpen, dove si è presentato per gareggiare nell'Open locale. Da qui, durante un allenamento, lo scatto con il segretario alla Salute nell'amministrazione di Donald Trump, che in passato non ha fatto mistero del proprio orientamento no-vax, finito abbondantemente sotto i riflettori durante l'iter per la conferma dell'incarico da parte del Senato. "Novak. Primo nel tennis. Primo per integrità. Primo per coraggio. Indovinate chi ha vinto questo match?", chiede Kennedy in versione tennista accanto al fuoriclasse di Belgrado.