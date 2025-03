Sondaggi politici elettorali ultimi dati 24 marzo 2025 | Fratelli d’Italia Ok scende M5S

Leggi su .com

Il 24, iin Italia mostrano un panorama politico in continua evoluzione, con alcune forze politiche che guadagnano terreno mentre altre registrano delle flessioni. Questo riflette non solo le dinamiche interne ai singoli partiti, ma anche il contesto politico ed economico in cui si inserisce il dibattito pubblico italiano. Vediamo glidella Supermedia realizzata da Youtrend e basata su una media delle rilevazioni di Swg, Noto, Quorum, Tecné e Euromedia.continua a dominare la scena politica(FdI), il partito che ha visto il suo successo culminare con l’elezione di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio, continua a essere il principale protagonista sulla scena politica nazionale. Con una percentuale di consensi che raggiunge il 29,7%, FdI mantiene saldamente la posizione di partito più votato in Italia.