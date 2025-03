Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 24 marzo, l’ultima eliminazione prima della finale

Ci siamo: questa sera, lunedì 242025, iltorna la sua 41ª diretta, quella che segna l’attesissima semipuntata del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini andrà infatti in onda il 31e decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. Madi arrivare alla resa dei conti, i concorrenti ancora in gioco devono superare l’ultimo, decisivo televoto. I finalisti già confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre tre inquilini si giocano tutto in nomination: Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il pubblico da casa ha ora il compito di scegliere chi salvare e regalare l’accesso alla finalissima. Chi ce la farà? Chi sarà costretto a lasciare la Casa a un passo dal traguardo? I pronostici e idanno qualche indizio, ma come sempre,parola spetta ai telespettatori.