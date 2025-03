Oasport.it - Sollevamento pesi, le entry list aggiornate degli Europei: molte assenze tra le fila azzurre

Leggi su Oasport.it

Tra poche settimane si terranno a Chisinau (in Moldavia) i Campionatidi2025, primo grande evento internazionale della stagione. La rassegna continentale, in programma dal 13 al 21 aprile, rappresenterà a conti fatti un evento di transizione visto che a partire dal 1° giugno entrerà in vigore la riorganizzazione dei limiti di peso per il nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028.Gli imminentiandranno in scena dunque con le attuali categorie di peso, in attesa della rivoluzione prevista dalla seconda metà del 2025. A Chisinau saranno ancora venti i titoli assoluti in palio (dieci per genere), senza considerare le varie graduatorie di specialità tra strappo e slancio. L’Italia si presenterà nella capitale moldava con poche carte da medaglia, dovendo fare a meno di alcuni big del movimento tra cui Sergio Massidda e Giulia Imperio.