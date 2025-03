Sport.quotidiano.net - Sogno Triplete. Zoccolo duro e cabala. L’Inter insegue Mou

Il ritorno dalla sosta per le nazionali darà l’avvio al rush finale della stagione. Alle porte della primavera,arriva con tre fronti ancora aperti. A Inzaghi era accaduto due anni fa, ma in campionato l’obiettivo era quello minimo: chiudere tra le prime quattro per garantirsi la presenza nella successiva Champions. Stavolta i nerazzurri guardano tutti dall’alto in A, sono ai quarti di finale nella massima competizione europea e in semifinale di Coppa Italia. Sognano un bis di quella storica tripletta stampata nel 2010. Ci sono delle differenze rispetto alla squadra che fece l’impresa quindici anni fa. La rosa in mano a José Mourinho era, nei suoi uomini chiave, nella fascia d’età giusta per la piena maturità e aveva alle spalle quattro campionati di fila vinti, più diversi altri trofei.